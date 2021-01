NANCY PELOSI, UNA DONA VALENTA. Si tots hem passat vergonya aliena i fins i tot por, al llarg de tot el mandat de Donald Trump, també hem vist com en el país més poderós del món, hi havia persones valentes , capaces d’enfrontar-se a un president tant insòlit i menyspreable. Sense cap mena de dubte la figura més destacada en posar fre, denunciar irregularitats i exigir fermesa democràtica, ha estat Nancy Pelosi, la Presidenta de la Cambra de Representants dels EUA. El càrrec més important, després del president i el vicepresident. No és estrany aquest protagonisme i aquesta valentia en una dona que ha trencat motlles en tots els càrrecs que ha ostentat, des del llunyà 1987, en que fou elegida Congressista. Des d’aleshores ençà ha anat repetint victòria rere victòria, en representació del Partit Demòcrata, fins esdevenir la primera dona que presideix la Cambra de Representants, i ja no una, sinó dues vegades. Per raons del càrrec, pel prestigi guanyat, i per demòcrata, el posicionament de Nancy Pelosi en múltiples casos, ha estat determinant, a l’hora d’exposar els abusos del president Trump, i la necessitat de parar-li els peus, en diversos moments claus de la presidència. Però, ara mateix s’ha convertit en la més fèrria defensora de promoure un segon impeachment contra el president, a la vista de la gravíssima actuació dels seus seguidors, envaint el Capitoli , posant en perill tots els seus representants. Per molt poderosa que sigui la seva imatge, no ha de ser gens fàcil, passar al capdavant d’una actuació històrica com aquesta. Només quan es tenen fèrries idees democràtiques, i s’és conscient del càrrec que s’ostenta, es pot tirar endavant una actuació tant excepcional . Però, per raons democràtiques i històriques, cal fer-ho. El prestigi dels EUA ha quedat molt malmès per les imatges que han corregut per tot el món, i que mai ningú hauria imaginat. I encara menys, amb el suport del president sortint. I la tragèdia podia haver estat immensa, en un país armat fins a les dents, si els invasors del Capitoli haguessin anat molt més armats. Increïble situació i immensa improvisació, en les mesures de seguretat, en el país que es vanta de disposar dels més avançats enginys tecnològics de supervisió i vigilància d’accions il•legals. En moments tant greus i tant desesperants per a tots els demòcrates dels EUA i d’arreu del món, ens sentim reconfortats quan lluny de l’acovardiment, apareixen veus potents i valentes, que es planten i exigeixen responsabilitats, als instigadors, al més alt nivell. Nancy Pelosi ho ha tornat a fer, i conseqüent amb els seus ideals, ha impulsat la petició d’impeachment, per aconseguir que un personatge tant nefast com Donald Trump, quedi apartat de la política activa per a sempre més. Es un honor i un goig tenir una persona valenta com ella, al capdavant de la principal institució del país.