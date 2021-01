IRRESPONSABILITAT O INEPTITUD ? Sóc conscient de l’enorme complexitat i dificultat per a fer front a la pandèmia,però precisament aquests factors obliguen a ser molt previsors i curosos en tot el que afecta el combat contra el virus. I destinar-hi tots els recursos tècnics, econòmics i humans per a sortir-ne victoriosos. Exposo uns fets, que no em vaig creure de bon primer, per considerar-los impensables, en el moment en el que estem. El dissabte al vespre , vaig rebre una informació segons la qual la Generalitat només hauria fet servir 6.000 dosis de vacuna, de les 60.000 que disposa. Vaig pensar que es tractava d’una “fake news”, fins que ahir, diumenge dia 3 de gener, vaig poder comprovar la veracitat de la notícia. I efectivament. Fins a dia d’ahir, només s’havien administrat 6.093 dosis, malgrat tenir-ne 60.000 en reserva. Les raons exposades per una responsable secundària de la Generalitat, era que “havien pecat d’optimisme” respecte el ritme de vacunacions que podien fer, perquè faltaven infermeres, faltava material de conservació de les dosis, no hi havia prou desplegament territorial, i alguna mancança més... La meva cara reflectia perplexitat, primer, i una enorme indignació, tot seguit. Com pot ser que davant la pitjor crisis sanitària del darrer segle, no s’hagi mobilitzat tot el personal disponible, contractant a tort i a dret, aquí o a fora, allargant jornades laborals, treballant dissabtes i diumenges ? Alguns experts han afirmat que si es va a l’actual ritme, es tardaran tres anys a vacunar a tothom. Evident. La mateixa responsable, anunciava, com si la cosa quedés resolta, que vacunaran a partir d’ara els 7 dies de la setmana. Ara bé, ni paraula sobre increment de plantilles, vacunacions diàries, col•lectius prioritaris, ordre territorial, etc. Sincerament no entenc com es pot ser tant irresponsable o tant inepte, o les dues coses alhora. Tothom esperava la vacuna amb delit, i quan la tenim aquí, no hi ha pressa per a fer-la servir !!!! Increïble. I més quan els contagis avancen arreu del país, amb la temença d’haver de decretar un nou confinament, a la vista del possible col•lapse dels hospitals. Aquest desgavell no pot continuar perquè ens hi juguem la vida. Ja no l’economia i tot el que comporta. A més, no es pot al•legar mancança de disponibilitat econòmica perquè des del govern central s’han distribuït fons importants, a cada Comunitat Autònoma, per a destinar-los a incrementar els equips sanitaris, de manera que els deures s’haurien d’haver fet, al seu degut temps. La realitat, però, és la que tenim a dia d’avui. El govern de la Generalitat no pot complir el ritme de vacunacions que es va acordar entre totes les CCAA, de manera que la planificació feta sobre el paper, va ser un engany. Un nou engany, a afegir a tants d’altres que hem tingut en els darrers anys, però en aquest cas, té l’agreujant de tractar-se d’un tema de sanitat pública. Ho sento, però en un tema com aquest, si el govern central, al final ha d’assumir la competència que ho faci. Fem passar per davant la urgència, davant tanta incompetència.