SORPRENENTS IDIOMES ¡¡¡¡¡ Quan creus que has vist ja gairebé tot, surten novetats sorprenents, que et fan meditar sobre l’origen de les llengües, i el seu futur. Durant anys, he exercit de professor de català per a immigrants d’arreu del món, a la seu de Creu Roja del Berguedà. Porto una vintena d’anys com a voluntari, i des de fa sis, a petició de l’entitat, vaig canviar el català pel castellà, per ensenyar-lo a cada nou contingent de refugiats que arriba a Berga. Estic ara amb el setè contingent, a raó de dos grups ( principiants i avançats), tres matins a la setmana. L’objectiu és aconseguir en 7 o 8 mesos que puguin aixecar el vol cap altres destins del nostre país, amb la capacitat suficient de castellà com per a viure i treballar. He de dir que els resultats son plenament satisfactoris. L’afany d’aprendre i la motivació faciliten enormement l’aprenentatge. Feta aquesta introducció, el que m’ha sorprès és l’enorme varietat d’idiomes, amb facetes que desconeixia i que realment produeixen sorpresa i desconcert alhora. He de dir que a cada grup acostumo tenir 6,7,8 o 10 alumnes. Alguna vegada han arribat als 13 o 14, però habitualment ens quedem per sota dels 10. Ara bé, és habitual una procedència de 7 o 8 països diferents, i en dos grups puc arribar a tenir una dotzena de nacionalitats. Al llarg de la meva vida, he anat sumant idiomes als meus dos inicials: català, en tant que llengua materna, i tot seguit el castellà. A batxillerat, en els meus temps teníem el francès, amb un parell de molt bons professors, cosa que em permeté un bon aprenentatge, després rematat en una llarga estança a Suïssa. A continuació i per voler seguir una carrera que després vaig canviar, vaig estudiar anglès i rus, alhora. I ja l’any 72, amb la meva anada a Suïssa per a treballar i estudiar, em va tocar aprendre l’alemany ( vivia a Berna), i l’italià, per raons de feina en l’acadèmia d’idiomes on exercia de professor de castellà. Ara, amb el rus molt rovellat pel pas del temps i sense practicar-lo, l’he reprès a la Universitat de Manresa, on estic en el quart curs. Bé, amb aquests coneixements em pensava no trobar sorpreses especials, en altres idiomes. M’havia acostumat a curiositats com que en alemany, el Sol, és femení, la Lluna, és masculina, i una noia , és neutre. Molt bé, cada idioma té les seves coses. En rus , finestra és neutre, cotxe és femení, i taula, masculina. A més a més no tenen articles, ni determinats ni indeterminats, com tampoc tenen els verbs ser i estar. Perquè no dir, “jo professor”. No cal perdre tant el temps com dir “ jo sóc el professor”. Ara bé, el que resulta sorprenent és trobar-te amb idiomes no massa llunyans com el georgià, que no té gènere. Ni masculí, ni femení ni neutre. Amb sorpreses tant curioses com dir “mama” al pare, a banda d’altres novetats que trenquen els esquemes dels idiomes del nostre entorn. I similars sorpreses et dona l’afganès, i algun altre de països propers. Amb tot, quedes força perplex quan entres en territori africà. Parlar amb persones procedents del Congo, amb prop de 600 idiomes orals, o el Senegal, Mali, Burkina Faso, Costa d’Ivori, ...tots ells amb dotzenes , fins el punt, que han motivat la decisió d’agafar-ne un de fora, com és el cas del francès, com a comú a tot el país. En fi, que donar classe suposa tenir barrejats a cada grup procedències molt diverses, amb orígens idiomàtics tant allunyats que per sort l’ús del mètode Berlitz o mètode directe, facilita l’aprenentatge del castellà, perquè des del primer dia, i sempre més, dintre de classe només s’aprèn i es parla un sol idioma: el castellà. Es una gran satisfacció veure’ls al cap de set o vuit mesos, defensar-se bé, en l’idioma que faran servir per viure i treballar.