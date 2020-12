PÈRDUES ESTRATÈGIQUES. Cada botiga, cada establiment, cada bar o restaurant que tanca , a pagès, és una pèrdua estratègica. Una pèrdua, la majoria de vegades irreversible, que contribueix al declivi del poble. Per raons d’espai avui parlaré dels bars – restaurants. Deixo per un altre dia la resta d’establiments. Tots sabem que la gastronomia mou muntanyes, i fa viatjar per tot arreu, amb excuses molt diverses. Un poble, una ciutat, pot ser lloc de destí perquè té encant i monuments per visitar, però si, a més té algun bon restaurant, la decisió està ràpidament presa. Milers de persones van d’un cantó a l’altre, buscant espais, monuments, paisatges, indrets curiosos...per acabar entaulats en algun lloc recomanat. Per experiència personal, conec bé tot el territori del Lluçanès i espais veïns del Ripollès, Osona, Berguedà. I per informacions i constatacions directes, he anat veient alguns tancaments de bars – restaurants, realment dolorosos . I més en cauran, per culpa de la pandèmia. No donaré noms perquè perillo de deixar-me’n algun, però és molt negatiu veure com establiments que oferien una esplèndida gastronomia: senzilla, de qualitat, tradicional, a preus raonables, han tancat, per jubilació . No tenen relleu, i els donem per tancats definitivament. La repercussió és forta, no solament a nivell de llocs de treball directes i indirectes, sinó perquè es va reduint l’espai i els territoris on anar. Cada pèrdua, té una important rellevància negativa. Què fer ? Com podem reaccionar ? Tinc clar que s’han de buscar sortides imaginatives, que passen per relligar el món privat amb el institucional. Si la Generalitat demana als ajuntaments solars per edificar escoles, o locals adients per posar-hi consultoris mèdics, haurem de plantejar buscar locals adients per a cedir a emprenedors que vulguin instal.lar un bar o restaurant, amb lloguers molt assequibles. Tots sabem que la majoria de restaurants que han tancat eren seus. Si ara algú ha de reobrir aquests o algun de nou amb lloguer de mercat, els números no sortiran. O es facilita el negoci o no hi haurà negoci. Vull dir establiment. I si no n’hi ha no s’hi va, i si no s’hi va , aquell poble passa a l’oblit. Podria dir ara mateix uns quants pobles sense ni un sol bar ni restaurant obert. No anem bé. Si volem recuperar vida , a pagès, l’hem de facilitar amb serveis públics i privats, i un dels essencials és el gastronòmic.