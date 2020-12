PÀNIC, A CASA DELS ALTRES. Qui ha dit que la política és avorrida i previsible ? El PSC acaba de demostrar el contrari. Quan tot semblava seguir un guió, més que previsible, salta la noticia del pas al costat de Miquel Iceta per a proposar Salvador Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat. Només els autèntics polítics son capaços de fets semblants. I amb aquest gest Miquel Iceta ha portat l’alegria a casa dels socialistes, i a desenes de milers de cases alienes, i el pànic a casa dels altres. M’explico. Ningú dubta de les enormes capacitats de Miquel Iceta per a presidir la Generalitat. En absolut. Però, és cert que per arribar a president, primer s’han de guanyar les eleccions. I quan dic guanyar, vull dir, ser el candidat del partit més votat, com per tenir l’encàrrec de buscar una majoria per a conformar un govern progressista. I amb els números a la mà, i l’olfacte polític al seu lloc, és evident que a dia d’avui, Salvador Illa s’ha fet un lloc de primer ordre a casa dels catalans i amb ells , a casa de tots els espanyols. Es en les adversitats quan un polític demostra la seva vàlua, i Salvador Illa ha sabut gestionar les dificultats de la pandèmia amb humilitat, dedicació i capacitat, però també amb prou empatia com per connectar amb tots els sectors afectats, des dels més humils, fins als més destacats professionals. Estem, doncs, davant un candidat de solidesa provada. Agradaran o no les seves maneres de fer, però ningú haurà de demanar amb quines credencials es presenta. Té la solvència necessària per esdevenir un eficient president. I si una prioritat té el país, és disposar d’un govern realment dedicat a recuperar el prestigi, la convivència i l’activitat perduda. La feina a fer és immensa. Sorpresos per la sorpresa, el PSC encara aquestes eleccions en una situació radicalment diferent de les anteriors. Res a veure. Avui es veu possible el repte de ser el primer partit de Catalunya. I aquesta possibilitat, ha portat el pànic a casa dels altres. En primer lloc, a casa d’ERC que veia molt factible la seva victòria, comparant-se amb Junts x Cat. Però, ja res és segur, i encara menys previsible, quan hi ha multituds de persones que volen posar fi a una etapa molt conflictiva, molt dolorosa i molt poc productiva. Per això crec que desenes de milers de famílies aplaudeixen la proposta de girar pàgina i buscar una nova entesa, al servei del país, pensant en la seva gent. Es aquest aplegament de votants de sempre amb votants circumstancials, el que pot portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. Hi ha molta gent cansada que vol resultats pràctics. Aquesta gent ara té a qui votar. Es lògic que tant ERC com Junts x Cat, hagin entrat en pànic perquè ni remotament s’imaginaven un escenari radicalment diferent, d’un dia per altre. Anem a unes eleccions com alternativa clara i factible. Feia temps no es produïa un fet semblant. Els resultats ens demostraran l’encert dels passos donats, conseqüència de la generositat de Miquel Iceta i el bon fer de Salvador Illa.