FALTAN SECRETARIOS E INTERVENTORES MUNICIPALES Es curiosa la imprevisión de todos los gobiernos de la democracia, respecto a la solución de una problemática de primer orden, para todos los municipios del país. A pesar del elevado porcentaje de paro y de los buenos sueldos que pueden percibir, tenemos centenares de ayuntamientos sin secretarios ni interventores. Preciso, sin estos cargos por cubrir oficialmente. Se cubren de forma provisional, con nombramientos, en funciones. Increíble. Esto era previsible en los primeros 10 o 15 años, de democracia recuperada, pero es inaceptable 42 años, más tarde. ¿Cuál es la causa? Unos dicen que los propios colegios de secretarios e interventores se oponen a convocar nuevas promociones, con ánimo de acumular dos o tres plazas y así aumentar sus ingresos, pero si esto fuera cierto, en muy mal lugar quedarían los gobiernos. Y me imagino una situación así con gobiernos de derechas, pero nunca con los de izquierdas. En todo caso, la realidad es que centenares de puestos, están siempre pendientes de cubrir, y esto supone graves problemas de funcionamiento y de cumplimiento de la legalidad. En algunos casos, se cubren las vacantes con personal idóneo, pero en muchos otros casos, esto no sucede. Quien quiera comprobar el inmenso problema que observe el más de un centenar de páginas del BOE, donde se exponían las plazas vacantes, el mes pasado. Es un recorrido inmenso y extenso por todas las provincias de España. Esto no puede seguir así. Hay que actuar de forma decidida para proveer de profesionales todos los ayuntamientos, desde los más pequeños a los de mayores dimensiones. En todas las categorías hay carencias increíbles. Ahora bien, no estoy de acuerdo con el sistema de provisión de plazas. El cargo de secretario – interventor (en municipios pequeños) o los dos por separado en los de mayor dimensión, deberían ser de libre elección por parte de los equipos de gobierno. Si se quiere con algunas delimitaciones, pero es básica la confianza entre unos y otros. Y no me refiero a confianza o afinidad política, sino de empatía y sintonía profesional. En caso contrario, todo termina en batallas muy negativas, para el conjunto. ¿Cómo resolver este asunto? Pues que se convoquen plazas suficientes de secretario e interventor, en sus diferentes categorías, y todos los que la pasen pueden pedir libremente plaza donde quieran, y puedan ser elegidos por los equipos de gobierno correspondientes. Con ello garantizaríamos que los puestos fueran ocupados por personal competente, y por otro los equipos de gobierno podrían elegir entre los que se hubieran presentado. Es más, podría haber un excedente de profesionales con las oposiciones aprobadas a la búsqueda de empleo. ¿Por qué no? Ahora hay déficit, porqué no tener profesionales de sobras? En algunos países de nuestro entorno, éste es el sistema imperante, y no les va mal. En todo caso, el nuestro está viciado y no funciona. No hay ninguna explicación lógica a la existencia de centenares de puestos vacantes, ni tampoco que esto suceda 42 años después de las primeras elecciones municipales de la democracia recuperada. Y llegados aquí, convendría repensar el funcionamiento de la burocracia en los pequeños municipios como para agilizar, recortar y simplificar trámites y gestiones que no tienen ninguna lógica sean similares a grandes municipios o ciudades. El secretario – interventor de pequeños municipios debe ser un profesional capacitado, pero no un experto en leyes, economía, urbanismo, ingeniería, etc. Estamos repitiendo y manteniendo un viejo sistema que nada tiene que ver con la realidad. Las oposiciones son un despropósito destinadas a unos pocos que se pueden permitir dos o tres años de memorización de temas, totalmente absurdos en un mundo de nuevas tecnologías que permiten en segundos tener acceso a temarios, leyes, decretos, resoluciones, etc., en todo momento y lugar. Y para resolver en poco tiempo estas disfunciones podríamos facilitar unas pruebas básicas para los centenares de profesionales que ejercen, en funciones o de forma accidental, los cargos de secretarios- interventores. Muchos de ellos / ellas llevan 10, 15, 20 años trabajando con plena eficacia. ¿Por qué no integrarlos en el sistema? Resolveríamos una de las grandes carencias de los ayuntamientos. Hora de soluciones, no de prolongar carencias.