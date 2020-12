EN TORNO A LA LENGUA. Nuestro país es experto en abrir grandes polémicas sin más ánimo que contradecirse unos a otros pero sin buscar remedio a los problemas reales. Lo constatamos otra vez con la nueva Ley de Educación, en torno a la lengua oficial en toda España, y su relación con las otras lenguas, cooficiales en los territorios donde las tienen. En vez de centrarse en conseguir un perfecto dominio de las dos, y a partir de aquí, ir a por una tercera y si cabe, una cuarta, lo que centra los debates es si una es vehicular o no, sin ni siquiera preguntarse qué significa “vehicular”. Es evidente para conseguir un buen dominio de una lengua, estudiarla y practicarla, cuanto antes y cuanto más, mejor. Es más, recientes estudios han mostrado una mejor adaptación y desarrollo en niños bilingües que en monolingües. Dicho esto, lo que debiera preocuparnos es el bajo dominio de las lenguas, y lo pongo en plural. Si alguien hablase con varios profesores de lengua, comprobaría lo que afirmo. El enorme uso de las nuevas tecnologías y la poca relevancia que se da al buen uso del idioma provoca un desconocimiento preocupante de la lengua propia, con errores de bulto, tanto en el idioma hablado como en el escrito. La polémica vigente podría ser útil si introdujera esta cuestión: la del auténtico conocimiento y buen uso de todas las lenguas. En primer lugar, de las propias, acto seguido de las extranjeras, con un objetivo común en todo el territorio, donde existen las cooficiales. Que todos salgan de la escuela con un perfecto trilingüísmo. Y en los territorios donde no hay lengua cooficial, pueden aprovechar parar introducir una tercera lengua, sea una de las existentes en España (¿ por qué no?) y otra extranjera. En una educación plural y abierta, hay que saber combinar las materias de ciencias y letras, en una justa proporción. Y el conocimiento de diversos idiomas abre múltiples puertas para cualquier profesión que se quiera ejercer en el país propio o en cualquier otro. Al fin y al cabo todos somos europeos y si una cosa facilita el intercambio es conocer idiomas. Vuelvo al principio. En las controversias sobre idiomas no he visto ninguna preocupación sobre el buen uso. Esta debería ser la ocupación y preocupación para conseguir encontrar nuevas fórmulas para recuperar el lenguaje perdido y las ganas de “darle brillo y esplendor”. Si las nuevas tecnologías provocan empobrecimiento y mal uso, se podría buscar la manera de evitar la degradación mediante sistemas que corrigieran este mal uso. En fin, no soy ningún técnico, pero seguro existen fórmulas para conseguirlo. Y para conseguir el dominio de todas las lenguas debe haber un enorme esfuerzo técnico, humano y económico para lograr que todo el profesorado pueda enseñar en los diferentes idiomas. Hay que dar clases de diferentes materias, en diferentes lenguas. Solo así es posible terminar estudios con el pleno dominio. Ahora y aquí, esto es imposible. Este debería ser el objetivo a medio plazo, para todo el conjunto del país, y no perder el tiempo en debates y controversias inútiles.