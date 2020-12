EFECTE BOLA DE NEU, EN UNA PENDENT. La situació actual dels partits de govern a Catalunya, s’assembla, cada vegada més a una bola de neu baixant per una pendent. Per una forta pendent, de manera que va creixent i creixent, agafant més i més velocitat, sense que ningú sàpiga quin obstacle posar al davant per a parar-la. A cada proclama de Puigdemont, li correspon una altra d’ERC. No poden passar gaires minuts i en cap cas, hores, perquè suposa donar armes a l’enemic. Sí, sí, ja podem parlar d’enemics i no d’adversaris. Va bé mantenir contactes amb funcionaris de la Generalitat per a tenir informació directe de com van les coses . I les coses van fatal. No podem parlar d’existència d’un govern, sinó de compartiments estancs, en que cadascú fa el que li sembla, sense coordinació, i menys supeditació a un altre. Se’ns farà molt llarg arribar a les eleccions perquè portem deu anys de governs inestables, però dos anys de govern crispat i descoordinat. I ara tenim per davant tres mesos més, de situació excepcional, amb un vicepresident, en funcions de president que serà el cap de llista d’ERC, de manera que tot el que es pugui fer per a fer-lo fracassar, serà benvingut per part de Junts x Cat, o pels sectors post convergents. Pot funcionar un país, amb un govern com aquest ? No, però ells creuen que la gent i el país, ho aguanta tot. Per uns mesos més de mal govern, no ens caurà el món al damunt. Així, doncs, cap canvi notable s’albira a l’horitzó. Mentrestant, tot s’atura i res es susceptible de ser planificat ni programat. Els anys van passant, i a tot el territori tenim promeses d’inversions que ja ningú gosa posar-hi data. A Barcelona podem parlar de la Línia 9 que ningú sap quan s’acabarà, i cap a l’interior podem reclamar la continuïtat de l’autovia de Berga al Túnel del Cadí, el col•lector de salmorres, o la C-55 al Bages – sud, ....La qüestió és que a nivell de país, hi ha centenars de projectes i inversions aturades , sense cap previsió per fer-les efectives. Aquest mentrestant, comporta pèrdues importants en les posicions de Catalunya, en nombrosos àmbits. No passa mes en que no apareguin noves informacions sobre inversions que podien venir aquí, i han marxat cap altres territoris. Un dels més beneficiats és Madrid, per descomptat, però el segueix la Comunitat Valenciana, amb una molt intel•ligent estratègia de braços oberts a tot el que sigui incrementar el teixit industrial i financer. Tornant aquí, la bola de neu, es va fent més i més gran, fins arribar a produir despropòsits increïbles. Catalunya ha esdevingut una font de conflictes, males arts, i ridículs espantosos. Amb un panorama com aquest ningú s’estranyi que la gent seriosa busqui altres indrets. Els danys ocasionats son terriblement elevats, però és que si no s’hi posa remei, ens portaran a la cua de totes les CCAA. Es fàcil culpar els altres dels errors propis. La realitat és que s’ha perdut el nord, i amb ell el seny. Només un canvi notable en els resultats a les eleccions al Parlament poden modificar el panorama. I les tenim a menys de tres mesos vista, la gran oportunitat de canvi. La bola de neu ja és immensa i millor frenar-la ara, que d’aquí un o dos anys.