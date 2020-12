CAL SALVADOR , TANCA PER JUBILACIÓ . Es ben cert que a les persones i a les coses se les aprecia, especialment, quan les perdem. Massa vegades elogiem a qui o al que hem perdut. I massa sovint pensem que el que tenim, ho tindrem per sempre. Doncs, no. Tot té un principi i un final. I a finals de mes, tancarà la Botiga – Bar coneguda per Cal Salvador, o Cal Portell. Es hora de que en Josep Portell i la Ramona, agafin la merescuda jubilació. Han estat molts anys de feina rigorosa, des de primera hora del matí a darreres hores del dia, amb un petit descans un dia a la setmana. Per un petit poble com el nostre, aquesta és una pèrdua estratègica. Una pèrdua d’aquelles que fan mal, perquè mutila una part de les nostres vides quotidianes. Tenim poques botigues, amb un doble servei de botiga – bar. Una enginyosa combinació que permet donar servei al llarg de tot el dia, sigui comprant queviures, sigui fent un bon esmorzar, berenar o sopar. I de moment passa, el que succeeix en tants altres pobles petits. No hi ha successió, ni per part de la família directa, ni procedent de persones del poble o de fora. Ara seria el moment de donar el pas a persones emprenedores amb ganes de fer feina i guanyar-se la vida. Sé que les condicions de traspàs son molt raonables, així com altres vies per assumir el negoci. De moment, no hi ha relleu, de moment hem de mentalitzar-nos de perdre un establiment modèl.lic, que no tindrà relleu. Això ens porta a pensar quantes ocasions perdudes, al llarg i ample del país. Amb una família de dos o tres components que volguessin aprendre l’ofici, ara tindrien la gran oportunitat. Es deixarà passar ? De moment, així estem, pel que he pogut saber. I si no hi ha relleu quedarà en la nostra memòria un establiment ben portat, seriós, rigorós, amb productes de gran qualitat, i un servei proper , situat en un extrem de la Plaça Major, en un lloc realment esplèndid com ho demostra l’èxit de la terrassa, al voltant del pou. Confiem en trobar un bon relleu, en els dies que queden. Un poble necessita vida diària, on la gent que hi viu i la que ve de fora, pugui anar a comprar productes d’arreu i molt especialment, els elaborats artesanalment. On s’apleguin persones a jugar les cartes, mirar la televisió o seguir partits i altres esdeveniments. Però, mentrestant expressem aquest desig, en formulem un altre, i és d’agraïment i sobretot de felicitació per la bona feina feta, al llarg de tota la vida professional, al matrimoni Josep – Ramona, i que per molts anys puguin gaudir d’una jubilació amb salut i tranquil•litat. Se l’han ben merescuda. Borredà, desembre de 2020.