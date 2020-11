VISITA OBRES CARRER DE LA FONT – BORREDÀ Ahir , dissabte dia 14, vaig fer el recorregut del carrer de la Font, per veure el progrés de les obres des de la meva darrere visita. Unes obres lentes, però segures. Es nota que hi ha poc personal, però van avançant amb pas ferm que al cap i a la fi, és el més important. Fetes ja les substitucions de les xarxes de clavegueram i de l’aigua, ja no hi ha perill que es trenquin i provoquin problemes. En tot cas, ara el que s’haurà de procurar és fer els empalmes definitius de l’aigua de cada casa, per evitar els freds de l’hivern, però m’imagino que en pocs dies ho poden tenir fet. I ja vaig veure que la casa Breinco havia servit tot el material per a enrajolar el carrer. I com sol ser habitual, hi havia al principi del carrer una mostra de com quedarà, fent ús dels rajols rectangulars i dels quadrats que varen sortir elegits en la consulta pertinent. Per a molts, els primers dies serà un contrast entre el que havien vist tota la vida, i la nova imatge amb aquests rajols de pedra artificial, però en poc temps tot s’acaba integrant en el paisatge, i el que importa és que la nova estètica sigui forta i segura. I aquesta empresa serveix aquest material a centenars de municipis de tot Espanya, fins i tot en territoris molt més freds i plujosos que aquí. En fi, ara comença la nova etapa de posar rajols i més rajols, combinant els rectangulars amb els quadrats, fins arribar al límit amb la Plaça Major. I al final de tot, restaurar la part de la Font, que no deixa de ser un dels elements més antics i més interessants del casc antic, no en va per aquí entraven les persones i els carros amb el bestiar, per beure uns, i abeurar-se els altres. Una bona obra, tant per sota com per sobre. Més important la part que no es veu perquè les clavegueres i l’aigua han durat més del doble del que sol ser habitual. No fer l’obra hagués estat una temeritat, amb la por constant de trencaments que no s’haguessin pogut reparar per manca de materials semblants. I pel que fa el paviment, les noves normes de mobilitat i accessibilitat, obliguen a canvis com aquests. Deixar enrere les velles pedres, per a posar-hi altres paviments, adaptats a les necessitats actuals. Espero poder veure en la propera visita un bon tram de carrer ja pavimentat, i imaginar com quedarà una vegada acabat. Si tot va bé suposo que a finals d’any, ho podrem veure. En tot cas, una bona obra que resol un bon problema. Borredà, 15 de novembre de 2020