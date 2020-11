LAS LENGUAS, PATRIMONIO A PRESERVAR. Ante la nueva polémica sobre si el castellano debe o no ser lengua vehicular, lo importante es que quede clara la obligatoriedad de aprender y enseñar en castellano y la lengua cooficial correspondiente. Tenemos en España, el castellano como lengua oficial en todo el Estado, y el catalán, gallego y euskera, cooficiales en sus territorios. Sería estúpido pensar en relegar el castellano / español, a un segundo puesto o peor aún, tratarlo como una lengua minoritaria, en algún rincón de la península. En absoluto. Y ya no por cuestiones políticas sino de simple sentido común. Muchas personas no se dan cuenta de la inmensa riqueza y suerte de ser bilingües en diversas partes de España. Dominar idiomas es una fuente de riqueza personal, intelectual y de cuestión práctica por cuanto permite escuchar, hablar, leer en versión original textos inconmensurables que cambian cuando se los traduce. Nada mejor que acudir a los textos originales para gozar de su auténtico valor. Pero, es que cada lengua, cada idioma, es un valor a proteger y preservar para el futuro. Hay que comparar una lengua con cualquier monumento de alto valor, al que nadie quisiera ver desaparecer. Pues, es igual. Hay en el mundo 7.097 idiomas, el 90% de los cuales los hablan como mínimo 100.000 personas. Hay entre 150 y 200 que sólo los habla un millón y tenemos 46, en vías de desaparición con unas pocas personas que los utilizan. Cada idioma perdido, supone perder una parte de nuestro patrimonio mundial. Nos hacemos más pobres, más reducidos en nuestra historia, cuando un idioma desaparece. Y son muchos los que se encuentran en vías de desaparición. Volviendo a nuestro país y al castellano, hemos de ser conscientes de tener uno de los más importantes del mundo. Por orden de número de personas que tienen cada idioma como lengua materna, tenemos al chino mandarín en el primer puesto con 1.116 millones de personas, en segundo lugar el castellano con 535 millones, el inglés con 379 millones, si bien por el hecho de ser idioma “universal / mundial” en su uso, algunos expertos lo ponen en primer lugar con 1.132 millones. Les sigue el Hindi con 341 millones, el ruso, el japonés, etc… Esta privilegiada posición, en crecimiento constante por la alta demografía de Latinoamérica, debería llevarnos a usarlo conforme a gramática, en primer lugar, y obtener mejor rendimiento a nivel de relaciones políticas y económicas. En esto, van por delante los países francófonos, los anglo británicos, e inclusos los germánicos. Las lenguas son poder, y su buen uso puede reportar grandes beneficios. La extensión de los institutos Cervantes, debería ser realmente mundial. Dicho esto, de retorno a la enseñanza, hay que conseguir el pleno dominio del castellano y el idioma cooficial correspondiente, para todo seguido, continuar con el inglés. El objetivo mínimo obligatorio para las presentes y futuras generaciones es ser trilingües perfectos. No chapurrear los idiomas, sino dominarlos como para poder viajar, vivir, trabajar, en cualquiera de ellos. A partir de aquí, para los que continúen estudios, sean de formación profesional sean universitarios, hay que entrar en un cuarto idioma a elegir entre varios, en función de perspectivas e intereses de cada alumno, pero pensando en su futuro. Idiomas como el alemán, chino, japonés y ruso, deberían estar disponibles en todos los institutos, escuelas de FP y por supuesto en las universidades. Algunos lectores pueden pensar que solo los muy privilegiados pueden llegar a hablar en 3 o 4 idiomas y no es cierto. Si cada uno se introduce en el momento adecuado, es perfectamente posible manejarse en 3 o 4. Si de entrada tenemos dos, por nacimiento o vivencia, la ampliación a dos o tres más se hace mucho más asequible. Solo hay que viajar un poco para darse cuenta de la realidad en varios países europeos como Suiza, donde es habitual tener 3 o 4 idiomas. Y puedo asegurar que es una gozada poder viajar por todo el mundo, compartiendo de forma directa alguno de los idiomas que se hablan en cada país. Para hacerlo posible el sistema educativo ha de poner todo de su parte. Profesores altamente preparados, y toda clase de incentivos para su estudio y práctica. Con esta base, podemos defendernos en 4, 5 e incluso 6 idiomas, lo corroboro personalmente. Pongamos pues, los estudios de idiomas, en un puesto relevante y no hagamos ninguna batalla inútil cuando algunos ponen en la palabra “vehicular” valores que no le corresponden. Lo que hay que exigir y comprobar es como al final de los estudios obligatorios, todos los alumnos dominan el castellano, su idioma cooficial, y el inglés. Y sino tienen idioma cooficial en su territorio, aprovechen para aprender otro, entre varios a escoger. El trilingüismo debería ser norma en toda España.