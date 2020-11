LA GAL.LA, SIS ANYS DESPRÉS. Un dissabte qualsevol de sis anys enrere, un cotxe va parar a la carretera de Les Llosses ( Ripollès) a l’alçada d’El Guixé, on va abandonar una gateta d’uns 3 o 4 mesos. Trobada per una d’aquelles sorts increïbles per la iaia de la casa, les nenes, ara ja noies varen considerar que tenir 3 gats feréstecs i dos gossos,feia complicada l’adopció , de manera que varen pensar en persones amigues, i me la varen encolomar a mi, després de posar-li el nom de Gal•la. Mai havia imaginat tenir un gat a casa, si de cas un gos, anys a venir per tenir una excusa / obligació de treure’l a passejar. Però, a vegades la sort es creua pel camí, i passades unes setmanes de molta agressivitat, poc a poc ens varem anar fent amics. Visita veterinari, esterilització, xip i donar-la d’alta al registre municipal . A partir d’aquí, amics per sempre, amb plena sintonia entre ella i jo. Com és habitual en els gats, fa el que li sembla, quan li ve de gust, i plena llibertat per voltar per tota la casa. Bones rebudes, a cada tornada. Puc assegurar, doncs, que l’adopció mai imaginada ha estat un autèntic èxit per les dues parts. Perfecte. Faig aquesta introducció arran les informacions de la compra i adopció d’animals de companyia en temps de pandèmia. Moltes persones soles i famílies han considerat adient tenir companyia a casa, i han cregut que és fàcil comprar o adoptar. Els experts diuen, si, però prèvia reflexió i estudi de les obligacions que això suposarà. Res de decisions a cop calent o pensant que tot son flors i violes, sinó mirem les esgarrifoses xifres d’abandonaments. Segons les darreres xifres dels guardes rurals ( 2015) a Catalunya, s’abandonen un promig de 22.000 animals domèstics que vol dir gats i gossos. No parlem d’altres espècies, perquè no es tenen les xifres concretes però segur suposarien més del doble. El titular és impactant. Vol dir que cada 18 minuts s’abandona un animal. I de tots els abandonats s’aconsegueix donar en adopció aproximadament un 43 %. Vol dir que la majoria no en troben i va a càrrec de protectores i fundacions la seva manutenció. Si parlem a nivell de tot Espanya, les xifres arriben als 140.000 abandonaments, molts d’ells acaben en accidents a carreteres, o voltant pel país, amb problema de gossos assalvatgits, difícils de capturar i recuperar. En resum, abans de tenir un animal convé meditar molt les conseqüències i obligacions, sinó estan clares, millor deixar-ho per altres moments. I pensem també en ajudar a protectores i fundacions que es fan càrrec de l’ incivisme i poca consciència dels qui n’han tingut i els han abandonat.