IMAGINEM UNA ALTRA REALITAT. Es molt habitual, en els representants dels partits i entitats independentistes, repetir com un “mantra” que tant li fa qui estigui en el govern central, perquè al final , fan el mateix. No sé si s’ho creuen o simplement ho han de dir per a justificar similars actuacions, estigui qui estigui al front del govern central, però el cert és que els fets han desmentit aquestes afirmacions. I ho continuaran fent, en el present i futur, perquè la llunyania de les tesis i comportaments del PP, i ja no diguem VOX i C’s estan a les antípodes del PSOE. I és que aquest lligam i dependència directa entre Estat – Govern central – Poder Judicial, que invoquen els independentistes, està molt lluny de ser certa. Es vulgui acceptar o no, el cert és que Espanya compleix tots els requisits d’una democràcia plena, situada en el divuitè lloc, a nivell mundial. Creure que el Govern central pot actuar i decidir sobre decisions i resolucions judicials, és viure en un altre món. La divisió de poders, és un element essencial de la democràcia, i qui ho vulgui negar, ha de reprendre els estudis fonamentals. I qui vulgui negar la solidesa democràtica dels socialistes, nega la realitat del partit de més llarga vida, del nostre país, amb centenars i milers d’exemples de grans sacrificis i batalles per preservar la democràcia. També ara, quan veiem el comportament indigne dels partits de dreta i extrema dreta. Però, per aquests partidaris de “com pitjor , millor” que expliquin a la seva gent, i a la resta, com actuarien si en comptes de tenir en el govern central la coalició PSOE – UP, hi tinguéssim la coalició PP- VOX. Algú creu que el comportament i les decisions, en política general, serien les mateixes ? I parlant ja amb els independentistes, realment creuen que la relació Catalunya – Espanya, seria la mateixa ? Algú creu que sense el paper moderador del PSOE, l’ aplicació de l’article 155 de la Constitució hauria estat igual ? Algú pot pensar que amb un PP deixat a les seves intencions no haguessin anat més lluny i no haguessin decidit la suspensió de l’autonomia ? Algú creu que si un dia arribessin a governar aquests dos partits, la vida parlamentària seria similar a l’actual ? Podem fer-nos dotzenes de preguntes, però les respostes seran contundents, perquè només veure com reaccionen a totes i cadascuna de les propostes de llei progressistes, ja podem imaginar com tractarien ells aquests temes. Es més, qui cregui que governi qui governi el que s’ha conquerit, ja és intocable, s’equivoca de mig a mig. Cap dret és etern ni intocable, perquè l’arribada de la dreta al govern sempre ha comportat la posada en qüestió de drets obtinguts, de la mà dels governs progressistes. Si teniu temps mireu els avenços en tota mena de drets bàsics i fonamentals. Tots ells s’han obtingut durant mandats socialistes, i tots ells han estat en perill o directament han estat modificats en mandats de les dretes. Així, doncs, farien bé els dirigents independentistes de no posar en perill l’actual govern central, perquè poden facilitar l’arribada d’altres partits, que cap mania tindrien en actuar de forma dura i contundent contra qualsevol vel•leïtat independentista. Imaginem-ho, i siguem conscients que el perill existeix. I la via del “com pitjor, millor” porta directament al desastre.