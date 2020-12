EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DONA LA RAÓ A L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ. DARRER CONTENCIÓS – UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM 1 ( CAL GALL ) La Secció 3a de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del TSJC, ha emès sentència número 4.836, en data 24 /11 / 20 , mitjançant la qual Revoca la sentència del Jutjat núm. 17 del Contenciós – Administratiu, i accepta el Recurs d’Apel•lació presentat per l’Ajuntament de Borredà, contra aquella sentència. En la seva sentència, el TSJC, declara lesiu per a l’ interès públic el pagament en parcel•les, i anul•la l’acord municipal de 2 de maig de 2011, en el qual s’aprovava l’operació jurídica complementària. Així, doncs, el propietari litigant de 5 de les parcel•les de la Unitat d’Actuació núm. 1 ( Cal Gall) ha de liquidar el deute a l’ajuntament per les obres d’urbanització, íntegrament amb diner. No s’imputen costes a cap de les parts. Ara, l’Ajuntament pot procedir a presentar la liquidació definitiva dels comptes, als propietaris, i tancar l’expedient obert prop de 14 anys enrere. També podrà, si aquesta és la seva voluntat, procedir a la venda en subhasta pública,de les dues parcel.les que l’Ajuntament va obtenir, com a cessió dels propietaris, prevista per la llei. Nota personal: Després d’un llarg conflicte per la ZONA NORD ( Ampliació de la zona edificable del nucli urbà de Borredà), no m’esperava una similar posició en la U.A núm. 1 ( Cal Gall) perquè en tot moment varem seguir les normatives aplicables. L’ajuntament, sense cap distinció de tractament, envers cap dels propietaris afectats per les requalificacions, va actuar sempre a benefici de l’ interès públic, amb total transparència i eficàcia. Entre un conflicte i un altre, han estat 20 anys de contenciosos, recursos, escrits, demandes, tràmits i gestions....per arribar on som ara. Hem perdut centenars d’hores i recursos, per fer front a demandes que semblaven perseguir més temes personals que legals. Tot plegat, ha allargat la tramitació, execució i finalització de les obres, amb un sobrecost evident, i un clar perjudici per a totes les parts, especialment per la dels propietaris. Lamento tot el viscut perquè no ha servit per a res més que perjudicar i no beneficiar a ningú. Es el conflicte més llarg i absurd que he viscut en els meus 40 anys de responsabilitats municipals. Borredà, 30 de novembre de 2020. Joan Roma i Cunill, Regidor de govern ( 1979 – 1991 ) , Alcalde – President ( 1991 – 2019.