EL REPTE DEMOGRÀFIC. ARRIBA UNA GRAN OPORTUNITAT. El despoblament demogràfic i amb ell els desequilibris territorials suposen un dels més greus problemes de Catalunya , Espanya i la UE. Per raons d’espai, uns poques xifres. Espanya té 8.131 municipis, dels quals 6.000 tenen menys de 5.000 habitants, i de tots ells, n’hi ha 1.319 que no arriben als 100 habitants. Sí, sí heu llegit bé, tenen menys de cent habitants. Els experts en diuen, “pobles moribunds”. Catalunya té 947 municipis dels quals 595 tenen menys de 2.000 habitants, i de tots aquests, 338 no arriben als 500. Al Berguedà en tenim 6 de menys de 100. I pràcticament tots aquests petits pobles, continuen perdent població, tot i algunes esperances que la pandèmia modifiqui algunes coses. Fins ara, no hi ha hagut autèntiques polítiques de reequilibri territorial com per frenar, primer, i recuperar després la població perduda. Catalunya té un gran cap ( àrea metropolitana) i dos grans braços ( costa amunt i avall) , la resta que vol dir tot l’interior és un immens territori en regressió. I la regressió porta més regressió, com tots sabem. Què fer en les actuals circumstàncies ? Quiets i esperar miracles, o actuar ? Evidentment que tots volem canviar les coses i recuperar atractius perduts. Tenim ara, una gran oportunitat, si se sap estudiar, preparar i proposar. Els fons de cohesió i recuperació europeus, suposen una fita històrica, capaç de capgirar moltes realitats. S’ha pactat una aportació global de 140.000 milions d’euros, 72.900 en concepte d’ajudes directes, i molt immediates. La distribució no serà per territoris sinó per projectes. I projectes globals, ambiciosos, capaços de modificar tendències i impulsar oportunitats. I un dels que tindrà gran prioritat serà el lligat a la transició ecològica i al repte demogràfic. Es una de les grans oportunitats del Lluçanès, i amb ell, de totes les comarques rurals. I la cosa va en serio . Tant en serio, que fa pocs dies han nomenat Secretario General para el Reto Demográfico , en el marc del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Francés Boya Alòs, nascut a Les ( Vall d’Aran). En Francès Boya ( Paco Boya) ha estat diputat al Parlament de Catalunya, i fins el seu nomenament, era Síndic d’Aran, la màxima autoritat d’aquest territori, autènticament envejable per la seva organització i estructura. Doncs, bé, perquè tothom tingui clara la voluntat del govern central, en el Repte Demogràfic, ell serà l’encarregat de gestionar i impulsar les polítiques en aquest camp. Parlem de grans inversions, i de canvis radicals de polítiques, per aconseguir infraestructures, equipaments i serveis, en el món rural, capaces de plantar cara al món urbà. Qui no aprofiti el moment, deixarà passar una oportunitat històrica.