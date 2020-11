UN DIA PER A RECORDAR EL LLUNY QUE ESTEM D’ERRADICAR LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Cada 25 de novembre toca fer balanç d’on estem, per a constatar el lluny que ens trobem d’on hauríem d’haver arribat. Es molt dur veure com cada setmana, cada mes, cada any, multitud de dones pateixen agressions, de tota mena, moltes d’elles amb un tràgic final. Parlo d’aquí, però hem de parlar d’arreu del món. Es un problema global, que necessita solucions globals. La primera comença per una educació en el respecte al gènere i a la diversitat. Les noves generacions haurien de pujar sense els greus defectes de les anteriors, i tot seguit trencar barreres en l’accés de les dones al treball. Poder treballar, tenir ingressos propis, facilita la independència, la llibertat de decidir i no haver de dependre de ningú més per a tenir una vida plena. Si després es vol tenir parella, se’n té i sinó no se’n té. Poder viure en un habitatge propi, sense altres companyies que les que ella decideixi, sense imposicions, sense exigències. Aquests han de ser els primers elements bàsics per a garantir una vida pròpia. Educació, Formació i Treball. I un entorn favorable, en el qual ningú pugui intervenir en contra d’aquest respecte i llibertat. Estem lluny, però anem en la bona direcció, ni que sigui de forma molt més lenta de la que voldríem la majoria . Tenim en el govern central i en una part important dels partits polítics la voluntat d’anar per aquest camí. Un govern progressista és aquell que es preocupa pels més desvalguts i per exigir el compliment de les lleis vigents en matèria d’igualtat i no discriminació. Es van fent important passos, però a un ritme que tots voldríem més potent. Es també missió de tots nosaltres, ajudar i intervenir a l’hora d’eliminar actituds sexistes. A la feina, al carrer, en tota mena d’activitats, pot servir de molt un toc d’atenció o un posicionament clar i contundent contra decisions o actituds no adequades. Esperem els efectes de les noves normatives, i afegim-nos a tots els moviments a favor del respecte i la igualtat. Això permetrà avançar cap on tots voldríem arribar: plena i total igualtat i respecte, home – dona. Es un bon dia per a recordar quan de lluny estem, però també, quan de bon camí hem fet, malgrat totes les dificultats. 25 de novembre de 2020