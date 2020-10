S’HAN DE SUSPENDRE LES CAVALCADES DE REIS ? La Consellera de Salut de la Generalitat, ha plantejat mantenir per les festes de Nadal i Any Nou, les restriccions d’àpats a 6 persones, i la suspensió de les Cavalcades de Reis. No em ficaré en el tema dels àpats, però sí en el de les Cavalcades. Porto quaranta- cinc anys, formant part de la comissió organitzadora del meu poble, i crec que es poden modificar, sense necessitat d’haver-les de suspendre. Com a mínim, no les dels pobles del món rural. Almenys algun avantatge haurien de tenir respecte les ciutats. Parlo de 600 municipis, d’un total de 947 que té Catalunya. Sí, pot semblar egoista, però no seria just prendre decisions globals, quan una gran part, les podria mantenir, modificant aspectes puntuals, com per fer-les segures. Ja sabem que és més fàcil, decidir de forma total, en comptes de filar prim, i anar a aspectes parcials i territorials, però en un petit país, s’espera que el govern atengui els temes amb més proximitat que no pas en un de més gran. I sí, la seguretat és la primera cosa a tenir en compte. Això ho tenim tots clar, però també queda clar que en un petit poble, no es poden produir aglomeracions ni concentracions, perquè no hi ha gent per fer-les. Aleshores, perquè no deixar en mans de la comissió organitzadora i de l’ajuntament, la planificació d’una Cavalcada, segura ?. Encara que s’hagin de sacrificar aspectes rellevants de la festa, a fi de no ajuntar Reis, amb patges i altres elements de la festa. Es millor preservar els tres Reis, amb uns pocs acompanyants, que suspendre-ho tot. I sí, també els Reis poden venir amb mascaretes, a l’igual que els seus patges, i eliminar alguns actes en llocs tancats, com fan en alguns pobles per donar regals a cada nen i nena. Tenim temps per a plantejar Cavalcades segures en tots els pobles. Altra cosa son les ciutats, però també, en aquestes pot haver-hi un substitut que permeti contemplar el pas dels Reis, sigui des de finestres i balcons, o en alguns espais on sigui fàcil evitar les aglomeracions. Un simple pas d’alguns elements, pot servir per evitar la gran decepció d’un any sense Reis. Els nens i nenes son prou madurs i han rebut suficients instruccions dels seus pares i mestres, com per entendre que aquest any, serà un any peculiar. Però, peculiar no vol dir, inexistent. I si això és possible en ciutats, molt més ho és en pobles petits. En aquests, és fàcil mantenir distàncies. Es fàcil portar els Reis al balcó de l’ajuntament per a saludar a petits i grans. Fins i tot és possible donar un regal, degudament protegit, a cada nen i nena. I fer-ho tot a l’aire lliure. Tots els pobles tenen la seva Plaça Major, o una pista poliesportiva, camp de futbol o espai similar. La reducció d’efectius haurà de ser important, fins i tot radical, però la festa es pot mantenir, sense perdre els elements essencials. Petits i grans, ho entendran i ho acceptaran com tribut a la seguretat. Ja n’hi hauria prou per complir amb la tradició i confiar en que l’any vinent sortim d’aquest malson i puguem reprendre la normalitat, en matèria de tradicions. Ja entenc que fer distincions, o modulacions en les decisions d’un departament pot ser motiu de crítica, però si els tècnics avalen les condicions, perquè no ? Es a dir, els qui s’han de pronunciar no han de ser els polítics sinó els epidemiòlegs. Si aquests ens diuen que els elements bàsics, son la mascareta, posem que sigui obligatòria, també pels Reis i patges. Si les distàncies son fonamentals, no deixem que ningú estigui a menys de dos metres. Si s’han d’evitar les grans aglomeracions i concentracions, evitem-les. I puc dir que en un petit poble, és ben fàcil aconseguir-ho. En resum, evitem suspensions si no suposen cap perill. Mantinguem les Cavalcades, almenys en el món rural.