QUÈ FER AMB LES “CYDALIMA PERSPECTALIS “ ? Per entendre’ns què podem fer amb les papallones del boix ? Ja només ens faltava una nova plaga per a completar aquest any boig que portem. I és que n’ havíem sentit parlar, i havíem llegit algunes coses, però fins no les tens al damunt, no et dones compte de fins a quin punt son malignes. Fins ara patíem i lluitàvem contra la processionària, amb bons resultats, gràcies a les fumigacions amb agents biològics, que han deixat netes milers d’hectàrees, a les comarques més afectades. Encara aquest any, està prevista una nova campanya per a rematar la feina, en algunes comarques, que havien quedat per fer. Però, no hi ha un producte equivalent contra les papallones del boix. Almenys per a poder-lo usar en fumigacions extensives. I puc assegurar que el problema és gran i greu. Hi ha nits que tot conduint, en veus a milers, i només falta arribar a casa i obrir algun llum perquè s’apleguin a centenars. Els experts aconsellen un producte, quan es tracta d’afectacions en espais reduïts, com jardins . Es pot fer ús d’un agent biològic: Bacillus Thuringensis varietat kurstali, que es veu és efectiu. El problema ens tornarà a la primavera una vegada l’eruga necessita menjar, i en busqui per tot arreu on s’ha desplegat, per esdevenir papallona, i recomençar el cicle. La seva voracitat i rapidesa és molt preocupant perquè arribada de Xina, via Alemanya, en molt poc temps l’hem tinguda a casa nostra, i mentrestant trobi menjar, la tindrem per aquí. La perspectiva de perdre tot el boix, és inacceptable perquè suposaria perdre una part vital de la nostra natura, d’aquí la necessitat de demanar accelerar les investigacions per a trobar un remei adient i suficient com per poder-lo usar per a fumigacions de grans extensions, d’igual manera a com es fa contra la processionària. I com sempre , el desitjable seria disposar d’enemics naturals que actuessin per reduir la població fins eliminar-la. Falten ocells consumidors , en fase d’eruga o de papallona. Em consten investigacions urgents per part del Ministeri i del Departament d’Agricultura. Han de ser urgents i efectives, perquè el que hem vist i patit aquests darrers dies, indica l’immens grau de desenvolupament que ha tingut, en el nostre territori. A veure si a la primavera podem donar informacions positives.