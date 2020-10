LES CUP I ERC , SIMILAR COMPORTAMENT. Incomprensible i inacceptable comportament de dues forces polítiques, acostumades a donar lliçons a la resta de partits, en totes les matèries possibles, i quan un tema molt greu les afecta, reaccionen d’una manera totalment indignant. Parlo dels casos d’assetjament sexual, ocorregut en les interioritats del partit, en el cas de les CUP, i en la interioritat de la Conselleria d’Afers Exteriors, en el cas d’ERC. El cas de les CUP és especialment significatiu per la gravetat, per l’ocultament i per la manca d’actuació, a tots els nivells. Pel que ha transcendit, l’autor seria Quim Arrufat, un dirigent del més alt nivell, al qual no se li varen aplicar les mesures que en altres partits, haurien estat immediates. Consideren que la sortida del dirigent, va tancar l’expedient obert. I ja està. Ningú ho va portar als tribunals de justícia, ningú ho va exposar públicament, ningú va actuar amb la contundència i rapidesa que fets com aquests, exigeixen. Per contra, hem assistit durant molt de temps a rumors, explicacions parcials per part d’alguna de les víctimes, silencis ostentosos dels dirigents, i prou. La transparència i immediatesa que demanen als altres partits, ha estat absent, en el seu cas. Hem hagut d’esperar informacions obtingudes pel diari Ara, per assabentar-nos de la gravetat dels fets i la inoperància del protocol intern. Veurem quin èxit tenen en la recuperació de vells dirigents per a presentar de cara les propers eleccions al Parlament de Catalunya. Dirigents que hauran de donar compte d’un funcionament intern, ben poc exemplar i que els desacredita de cara a futures intervencions en la política catalana. I no només per aquest cas, sinó per un altre que igualment comportarà greus conseqüències, com el mal ús de les aportacions al grup parlamentari que foren desviades cap a d’altres destins, totalment prohibits per la legislació vigent. L’acusació és per malversació de fons. Cal esperar el final de les investigacions i la seva depuració en els tribunals. Pel que fa ERC, l’historial de la Conselleria d’Exteriors, és d’una extrema gravetat per l’autor i per la perllongada actuació sense haver pres les mesures adients : a nivell administratiu i a nivell penal. Ara, ERC exonera l’ex conseller Alfred Bosch, de tota responsabilitat, considerant que no era coneixedor dels fets, quan eren ben públics i notoris a nivell de Conselleria. I dictamina que l’autor, Carles Garcías no pot ser objecte de cap sanció, perquè va marxar del partit. I ja està. Estem parlant de qui era el segon de la Conselleria, i d’un comportament perllongat i conegut per moltes persones de dintre i fora del departament. Al final, giren pàgina, tot i que el president Torra va exigir la renúncia del Conseller, precisament pel que tothom sabia del que havia passat. Un altre partit que predica el que no compleix. S’haurà de tenir en compte en les properes campanyes quan vulguin tornar a donar lliçons a tort i a dret.