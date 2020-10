EL DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO EN LA ESPAÑA VACIADA. Siempre he tenido un especial interés en mantenerme informado sobre todo lo referente al ejército, y acabo de leer un interesante proyecto, muy poco conocido del gran público. Aprovecho para ampliar su conocimiento, a través de estas páginas de El Obrero. Seguro todos los lectores han escuchado y leído sobre la gran problemática del despoblamiento de amplios territorios del interior de España, dando lugar a lo que se conoce como la “España vaciada”. Resumo. En España tenemos 8.131 municipios. La provincia con más, es Burgos con 371. La que menos, Las Palmas con 34. Del total, 6.000 tienen menos de 5.000 habitantes, pero lo más llamativo es que de estos pequeños municipios, hay 1.319 que no llegan a los 100 habitantes. Sí, sí, han leído bien (menos de cien habitantes). A ellos se refieren los expertos cuando hablan de “pueblos moribundos”. Repito 1.319. Estamos hablando de uno de les grandes problemas del presente y futuro porque es insostenible el desequilibrio brutal entre zonas urbanas y mundo rural. Entre la periferia y el interior. Este fenómeno, iniciado varias décadas atrás, no solo continúa, sino se acelera a un ritmo imposible de parar, a no ser que todas las administraciones sumen esfuerzos para frenar, primero, y revertir, después. Es evidente que todas las Comunidades Autónomas, deben hacer sus deberes, pero tiene que haber un proyecto superior que coordine e impulse políticas eficientes para reequilibrar el territorio. Están ya en marcha algunas iniciativas de retorno al campo, introducción de actividades artesanales, recuperación de terrenos para fomentar la agricultura y la ganadería, despliegue de nuevas tecnologías para permitir tele trabajo, etc. Pero, a todas ellas se añade una de especial interés, como es la modificación en profundidad de la ubicación de las instalaciones militares en el conjunto del país. También en este ámbito se ha producido una concentración de efectivos en las grandes ciudades y muy especialmente en Madrid – capital. Ahora, el Ministerio de Defensa, contempla volver a muchas provincias de las cuales había desaparecido, o simplemente donde mantiene unas pocas instalaciones, más por preservar la propiedad que por su efectividad. El enorme avance en el uso de las nuevas tecnologías permite operar en cualquier territorio, de forma que se puede volver a antiguas instalaciones, sin ningún efecto negativo, y muchos de positivos. Los más positivos, hacen referencia a la desconcentración de efectivos, en ciudades muy densas, colapsadas y caras. Cuestiones resueltas, si las instalaciones pasan a la España vaciada. Este trasvase permitiría vender patrimonio urbano para dedicar los recursos a implantarse en territorio rural. Allí encontrarán máximas facilidades de los gobiernos autonómicos y municipales, para llevar a cabo esta implantación, y satisfacción del personal, por marchar de las grandes ciudades, mucho más caras que capitales pequeñas o pueblos grandes. También permitiría reunir en una sola instalación, varias, dispersas actualmente, con lo que supondría de ahorro económico, técnico y humano, con viajes continuos entre unas y otras. En resumen, el proyecto y la voluntad están en marcha, ahora falta un tema vital: la financiación de estos traslados. Caros y lentos. Con un añadido como es la falta de recursos para el mientras tanto. Es decir, poner en venta patrimonio público requiere de largos y complicados procesos, hasta disponer de la financiación para el traslado. Vender para comprar y construir, todo al mismo tiempo. De momento, éste es el gran problema para iniciar el trasvase. Y los fondos europeos no facilitan la labor porque entre los ámbitos de destino, no figura ninguno relacionado con el militar. De todas formas, hay que incentivar y encontrar el camino para hacer posible esta voluntad. Estamos hablando de infraestructuras, equipamientos y servicios de primer orden que saldrían de ciudades para ir a territorio rural. Esto supondría un cambio notable que reforzaría otras iniciativas para resolver la dinámica negativa de la España vaciada. Habrá que esperar a los nuevos presupuestos y a nuevas formulas de financiación que permitan hacer de puente entre las ventas y las nueva implantaciones. Seguiremos el tema, con detenimiento y puntualmente informaremos.