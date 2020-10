ASSETJAMENT SEXUAL, EN L’ÀMBIT DE LA POLÍTICA. Primer la CUP, després ERC i ara Junts x Cat, tres partits que volen donar lliçons a tots els altres, resulta que si fa no fa, tots tres reaccionen de similar manera. A més, les acusacions es donen en els màxims nivells de direcció i grup parlamentari, la qual cosa fa que l’exemplaritat caigui per terra. Política és pedagogia, i si en un tema s’ha de ser exemplar és en tot el referent al respecte a les persones. Considero increïble que en tant poc de temps hagin aparegut tres casos d’especial rellevància, la qual cosa, fa sospitar de l’existència d’altres, que no s’han fet públics. En tot cas, obren interrogants sobre casos aïllats, o més freqüents dels imaginats. I parlem de l’àmbit de la política, de partits i grups parlamentaris. Un àmbit que hauria de quedar fora de tota sospita, i en canvi, el tenim a primera pàgina de tots els mitjans de comunicació . Què han de pensar els ciutadans ? Com poden confiar en uns representants que tenen comportaments, inacceptables ? I perquè han tingut reaccions complicades ? I alguns amb retards incomprensibles ?. Aquests fets fan reflexionar sobre els canvis reals en la societat. Costa més del que sembla modificar comportaments sexistes, i eliminar els masclismes seculars. Per a molts, és fàcil dir en paraules el que no tradueixen en fets. Alguns, fins i tot fan proclames públiques, traïdes en privat. En aquest, com en alguns altres temes, s’ha de ser molt rigorós i contundent. Però, a més immediat. No es pot consentir cap feblesa ni tibiesa perquè l’exemplaritat ha de ser permanent. El mal està fet, perquè dona peu a creure que tots son iguals, tots fan el mateix, uns protegeixen els altres.... En absolut. Decisions radicals, a fets inacceptables. I recordar a cadascun dels partits afectats que no vulguin donar lliçons quan han estat incapaços d’evitar casos com els que han aparegut. I estiguem vigilants i atents a la no repetició. Tolerància zero, en aquests i en tots els casos.