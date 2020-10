ALESHORES, AMB QUI COMPTAVEN ? La sentència absolutòria al Major Trapero i la cúpula dels Mossos, ha portat un devessall de cròniques , crítiques, teories i debats sobre el funcionament de la Justícia espanyola, amb els habituals decantaments cap a jutges bons, jutges dolents, conspiracions, venjances, etc. Estem ja acostumats a escoltar tota mena de crítiques i veure tertulians ben pagats, al servei de la causa, reconvertits en experts juristes, capaços de pontificar sobre totes les lleis, i dictar sentències paral•leles amb una seguretat i contundència, estratosfèriques. Per això disposen dels altaveus oficials, pagats amb el diner de tots, convertits en els òrgans oficials del sobiranisme: TV 3, Catalunya radio, en primer lloc, i uns quants privats, generosament subvencionats amb el nostre diner. Dit això , no he escoltat , fins ara, una derivada que considero elemental, a la vista de la sentència. Si l’estat major del procés, no comptava amb la complicitat de la cúpula dels Mossos, aleshores amb qui comptava, per a implementar la DUI ?. Intento explicar-me. Durant mesos, molts mesos, se’ns deia que una mena d’estat major del procés o un sanedrí , format per persones molt intel•ligents i astutes, estava preparant tot el dispositiu i totes les estructures d’estat, per, arribat el “momentum”, assolir l’èxit, la victòria, i la independència arribaria com fruita madura. Bé, tres anys després de l ‘ 1- O, van apareixent dades i detalls increïblement contradictoris, amb tot el que s’havia pronosticat. Més ben dit, s’havia assegurat, i ens trobem més aviat amb un maremàgnum d’informacions que deixen per terra tot el que s’havia dit. La conclusió és que tot s’havia inventat, res estava preparat, res estava a punt per tirar per terra “l’estat opressor i aconseguir la llibertat”. El gran engany, ha quedat al descobert, en tots els seus racons i raconets. I precisament l’absolució de la cúpula dels Mossos, avala el que acabo de manifestar. Perquè ? Doncs, perquè si un “estat major o sanedrí”, prepara una revolta, una mena de revolució, o si voleu un moviment popular imparable, el que toca en primer lloc és assegurar-se les forces pròpies, i neutralitzar les alienes. Es la primera lliçó d’estratègia, per a infants. Tothom donava per fet, que el moviment, comptava amb la complicitat de la cúpula dels Mossos per tenir al costat una força de 16.000 efectius, preparats, disciplinats i fins i tot armats per a actuar minuts després de la DUI ( declaració unilateral d’independència ). Ara resulta que no. Que els impulsors de la independència havien oblidat, o no havien aconseguit sumar a les seves aspiracions un element essencial com els Mossos. D’això en podem dir “inconsciència total “, “nyap increïble” o altres denominacions menys amables. Es va jugar amb foc, fins al final, basant-se en tota mena de tripijocs, malentesos, sobre entesos, falsedats i enganys. I encara volen els protagonistes treure pit, i fer creure que actuaven a la recerca del nostre bé individual i col•lectiu ? Queda encara per saber algunes coses importants, com la composició complerta d’aquest “esta major o sanedrí”. Sabem alguns noms, però no tots. També serà interessant veure qui ha pagat o encara paga la festa. Qui estava al darrere, molt al darrere de multitud d’accions, algunes pacífiques, altres no tant, i algunes gens. Qui manté la ficció republicana dels fugitius, i qui s’ha beneficat de tot aquest immens serial. Perquè sempre hi ha protagonistes camuflats, beneficiaris de carteres, amagades darrere les banderes...encara que portin estelades.