TÉ GOVERN BERGA ? Des de fa molts anys, acostumo els caps de setmana a voltar pel país, i molt especialment per les capitals de comarca, de l’interior. M’agrada conèixer els canvis d’un any per altre i comparar unes amb les altres. Encara recordo en una taula rodona la resposta que vaig donar, respecte les capitals de comarca, més potents, en comparació amb Berga. Me’n van sortir més d’una dotzena cosa que no va agradar al coordinador de l’acte que buscava una altra resposta. Però si s’ha de ser sincer, les coses son com son, i no com voldríem que fossin. La realitat, ha empitjorat, respecte anys enrere perquè dona la sensació que Berga no té govern, o en tot cas, no un govern efectiu i visible. La ciutat viu una clara decadència, agreujada per la falta de planificació i objectius. Dona la sensació d’estar en estadi de supervivència, però no de represa ni impuls cap a grans objectius. He de reconèixer que no és fàcil el govern d’una ciutat que ha perdut bona part del teixit industrial a nivell local i comarcal, de manera que l’antiga riquesa procedent dels sectors miner i tèxtil no ha estat reemplaçada per altres sectors de similar potència. Això motiva l’envelliment i l’empobriment, amb una demanda de serveis, no compensada per ingressos procedents de noves activitats. Tot i això, cada equip de govern ha de conèixer bé les deficiències i carències per anar a buscar recursos per a compensar-les, i sincerament això no ha passat. Ni ara, ni anys enrere. Berga porta un llarg període de desorientació i manifesta ineficàcia, sense que s’albiri un canvi de tendència mesos o anys a venir. La magnitud dels problemes sobrepassen les capacitats de l’equip de govern, de manera que el resultat és sobreviure, sense més aspiracions. Sí, ha tingut un moment d’eficàcia o si voleu de sort conjuntural , per la presència en la Conselleria de Salut, de Toni Comin, el qual sense avaluar massa ni tenir gaire en compte els informes tècnics i econòmics, es va comprometre a assumir la gestió de l’Hospital Sant Bernabé. Aquesta era una llosa immensa per un petit ajuntament com el de Berga, motiu d’endeutament i maldecaps que s’ha resolt aquest any. Aquest tema resolt justifica per si mateix un mandat municipal. Es pot apuntar com a gran mèrit del mandat anterior, però precisament per haver resolt el “gran problema”, l’actual mandat hauria de tenir unes característiques molt diferents. I no les té. Falta direcció, falta dedicació, falta empenta i planificació per esgraonar millores substancials a un munt de temes parats des de fa anys. I no és el que ha passat a d’altres capitals de comarca. O sí, en algunes, que han sabut recuperar forces i donar noves embranzides, per compensar pèrdues. Vaig molt sovint a Vic, Ripoll, Solsona, Olot, Igualada, Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Vilafranca, Granollers, Terrassa....en cap d’elles es troben les deficiències i mancances que trobem a Berga. Es que hi ha alguns temes que clamen el cel, com l’antiga farinera i tota la Rasa dels Molins, no tenir estació de Busos, barri antic en situació deplorable, local del CAT abandonat en una de les entrades principals, ...la llista és llarga i de solució costosa, però algú l’ha d’assumir i resoldre. No serà l’actual equip de govern, pel que podem veure. Toca iniciar els passos per a trobar la solució.