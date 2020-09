ELS SENSE NOM. Manllevo aquest títol d’una pel•lícula, per descriure el que està a punt de passar als seguidors de Puigdemont. Han batallat tant, i han fet tants tripijocs per apropiar-se les sigles de Junts x Cat, que al final, es quedaran sense nom i acabaran condemnats per diversos delictes, davant els tribunals. Vull recordar que fou el PDEcat, el partit que va crear Junts x Cat. El va crear com una marca blanca, per a fer-la servir en cas de necessitat. I així ho va fer, a les darreres eleccions al Parlament, i en multitud de candidatures municipals. Es tracta d’un partit en fase constituent, que pot operar, durant mesos o anys, fins a la seva constitució en partit operatiu o fins donar-lo de baixa. El cas és que els partidaris de Puigdemont volien les sigles per fer-les servir de cara a les properes eleccions al Parlament, i vistes les controvèrsies amb el PDEcat, no se’ls va ocórrer altra sortida que la d’apropiar- se’n per una via clarament inadequada, per no dir, delictiva. Varen decidir canviar la direcció provisional del partit en fase constituent, cosa que només es pot fer si s’activa el partit, mitjançant la convocatòria d’assemblea general o congrés. Es el que varen fer, fent el pont als membres de la direcció provisional, algun dels quals prèviament havia renunciat al càrrec. Una operació com aquesta és del tot impensable sinó compta amb la participació de tots els membres de la direcció, i sinó es compleixen els requisits contemplats en els estatuts del partit. Aprofitar la pandèmia per saltar- se tràmits, no donar-ne publicitat, i vestir-ho amb una reunió telemàtica, constitueix un nyap jurídic i polític que pot acabar molt malament, per a tots els protagonistes, començant pel qui fou designat president , Carles Valls i Arnó, alcalde de Balenyà ( Osona), i continuant per la resta d’implicats, amb càrrecs o sense. Ha fet bé el PDEcat de portar el tema davant els tribunals perquè suposa una apropiació de sigles, per part de la colla de Puigdemont. De fet, el 25 d’aquest mes s’ha de veure la causa davant el tribunal competent, el qual pot decretar una suspensió cautelar de les sigles, fins a tenir sentència ferma, cosa que pot comportar mesos, per no dir anys, segons com vagi l’expedient. I mentrestant ? Doncs, hauran de buscar un altre nom, creant un nou partit, o fent ús d’algun dels que està vigent. No s’escapa a ningú la rellevància del tema, perquè la marca està creada, està en funcionament en multitud d’ajuntaments, i fins i tot en el Parlament de Catalunya, de manera que l’embolic està servit. Resulta increïble, com algú es pot atrevir a tirar endavant una operació com l’endegada perquè suposava creure que el PDEcat, acceptaria resignadament l’apropiació, quedant com uns innocents polítics, als quals els prenen davant els seus nassos, un element creat per ells. I encara més increïble resulta la implicació d’algun alcalde i algun despatx d’advocats, en tot l’operatiu perquè se’n desprenen algunes implicacions de caràcter penal. Ho he dit en anteriors ocasions, i un fet com aquest m’ho reafirma, que la mediocritat s’ha apoderat d’àmplies zones del país, de manera que s’actua amb prepotència o desconeixement , en temes d’extrema importància. Aquí en tenim un bon exemple. Tot fa pensar en que el tribunal competent no tindrà cap mena de dubte sobre la il•legalitat de les actuacions dutes a terme, i resoldrà en conseqüència. Si això passa, tindrem un moviment que haurem d’anomenar com “els sense nom”.