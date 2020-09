BORREDÀ – 25 INSCRIPCIONS A L’ESCOLA I CICLE INFANTIL. L’Escola de Borredà ha començat, el nou curs , amb 20 inscripcions a primària i 5 al cicle infantil. Es una bona xifra que allunya el patiment d’anys passats en que el descens era lent, però inexorable. No es pot estar encara tranquil perquè s’ha de poder mantenir una xifra constant i a ser possible incrementar-la uns pocs més, en els propers anys. L’ideal seria poder-la situar per damunt dels 30. L’edifici pot acollir molt bé, força més alumnes, i la qualitat d’una escola rural, i més en aquests temps , és notablement més elevada que d’altres de pobles més grans ,i ciutats. Ara toca encarar aquest nou curs, amb un munt de prevencions i precaucions, com perquè tot vagi de la millor manera possible. Anims, doncs, a professorat, alumnes , pares i mares.