Es evident que com tota obra humana, el sistema és perfectible, i de fet, tots hauríem de procurar avançar uns llocs més, per apropar-nos al capdamunt on hi figuren països com Noruega, Islàndia,Suècia, Nova Zelanda, Finlàndia, Irlanda...però un dinovè lloc, entre els 167 països supervisats, controlats i avaluats, no deixa de ser un honor. Vist que darrere nostra hi tenim països tant rellevants com EUA ( 25), França ( 29 ), Bèlgica ( 31 ), aquests figuren com “democràcies imperfectes”.