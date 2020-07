Però, som un país d’arrencada de cavall i parada de ruc, molt donats a grans proclames , però decidits a buscar justificacions per a cada cas concret. Qui perd l’alcaldia apel·la al pacte antitransfuguisme i qui se’n beneficia, ho justifica en bé del poble o ciutat, i culpa el partit perdedor de no haver fet prou per evitar el problema. La realitat, com hem pogut veure, a Osona i podem veure arreu del país, és que en poc més d’un any que portem de mandat, ja hi ha hagut prop d’un centenar de canvis, al capdavant dels Consistoris.Els partits expulsen els trànsfugues, però aquest fet no resol el problema. També hi ha una repulsa pública i popular, però no prou rellevant com per fer tirar enrere els promotors de la moció, pensant que el temps la farà oblidar.