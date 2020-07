Personalment, he estat sempre favorable a l’ús de la Riera, si bé amb clares restriccions. I aquest any, considero adequat haver anat més lluny, com a mesura de prevenció i protecció pel COVID 19. Ara bé, es fa difícil pensar en mantenir unes mesures tant contundents com aquesta de cara els anys futurs, pel cost que suposen i per alguns efectes negatius, sobre la gent i activitats que hi ha en el seu recorregut.