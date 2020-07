PERQUÈ LA DE VIC, SÍ; I LA DE TERRASSA, NO ? He visitat Terrassa en múltiples ocasions, però he de confessar que fins la setmana passada no havia tingut ocasió d’entrar i visitar la catedral del Sant Esperit . L’havia trobat tancada en algunes ocasions, i en altres, la visita estava destinada al conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, realment excepcionals. Finalment, però, vaig poder fer la visita pendent, prèvia consulta a l’horari de misses, i ser un dia laborable, pel matí. Acompanyat de dues joves estudiants, vàrem entrar abans de la missa de dotze, amb la sort de topar amb una bona senyora, que s’oferí a fer de guia. Francament , el contrast entre la façana i l’exterior, amb l’interior és més que notable, amb una esplèndida nau, realment espectacular. Però, vaja, feta la visita i explicats detalls i anècdotes, em va quedar gravat algun comentari sobre la necessitat de reformes i manteniment en alguns elements claus de les cobertes, per evitat algun degoter , cap a l’interior. Tots sabem que un edifici d’aquesta complexitat i dimensions precisa d’inversions constants per tenir-lo posat al dia. Filtracions, humitats, petits despreniments, ruptures de canals, desguassos, etc, son elements essencials per a preservar l’exterior i l’interior. Em va venir a la memòria, una situació semblant, a la catedral de Sant Pere de Vic. A dia d’avui, s’estan duent a terme importants obres de millora de cobertes, i reparació de danys en algunes parts, de l’edifici, a més d’habilitar alguns espais per a activitats pròpies d’una catedral. Fa més d’un any de l’inici d’aquestes obres que culminaran, si tot va bé, a finals d’aquest. En total, 24 mesos d’obres intenses i extenses com per deixar l’edifici en perfectes condicions pels temps futurs. Dic això, per explicar com es financen les obres. Doncs bé, el Ministeri de Foment, va concedir una subvenció de 2.030.808 euros , en el marc de l’1% cultural, i dintre del pla de millora de les catedrals d’Espanya. Per als qui no coneguin què és el 1% cultural, em permeto una breu explicació. Per un llunyà acord , entre els Ministeris de Cultura i de Foment ( abans Obras Públicas), es reserva un 1% dels pressupostos de les grans obres, per destinar-lo a la preservació i millora del patrimoni cultural d’Espanya. Amb aquest diner, s’han protegit i restaurat, centenars de monuments, arreu del país. Bé, doncs, Vic, és una de les ciutats que ha estat afavorida per aquests recursos i ben aviat l’ajuntament en demanarà un altre, per una altra actuació. En aquest cas, de fet, qui el pot demanar és el Bisbat, si bé, és important anar de bracet amb l’ajuntament, per a mostrar l’interès de l’església, per una banda, i de la ciutat, per l’altra. Tot va lent, en el nostre país, però com en tot, quan més aviat t’hi poses, més aviat pots aconseguir l’objectiu que persegueixes. No en tinc ni idea de si la catedral, està en algun llistat de possibles ajudes, però sí tinc clar que esperar-les del govern de la Generalitat, és perdre el temps. He fet un seguiment de les actuacions de la Generalitat, en matèria de l’1% cultural, i puc assegurar que està molt lluny de complir els compromisos, cosa que sí fa el govern central. Es per aquest motiu que algunes ciutats, tot i fer grans expressions independentistes, corren a demanar ajuda a Madrid. En qualsevol cas, el patrimoni és important protegir-lo i salvar-lo , vinguin d’on vinguin les ajudes. La visita a la catedral, em va portar el record de gestions fetes, i aconseguides, en pro de restauracions del nostre patrimoni, i crec que seria bo de fer-les per aquest cas concret. Si és que no s’hagin fet, cosa que desconec. En qualsevol cas, l’edifici ho mereix.