Tampoc hem vist cap actuació, en la mateixa direcció , per part del president Torra. Com pot ser que no hagi emprès cap acció de protesta, ni hagi cridat a cap ambaixador d’aquests països per retre comptes d’aquestes mesures ? No serà que tenim ambaixadors de joguina ? Simples càrrecs per a parents i amics, per fer veure el que no som, ni tenim ? Algú ens podria explicar i detallar la feina feta, i la que tenen com objectiu ? Ens podem permetre despeses de més de mig milió d’euros, per cada delegació / ambaixada, a canvi de res ?