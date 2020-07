S’ha de veure quins seguidors es deixen tornar enganyar, però el temps, i la realitat, han anat fent el seu camí, i no veig cap moviment , mínimament important, com per imaginar un retorn al passat. Alguns oportunistes del passat, pretenen continuar vivint d’aquesta ficció, però els temps reclamen atenció a qüestions més importants i urgents. Si una cosa cal en aquest moment és elegir els millors, per a poder gestionar els temps futurs que seran enormement complicats. No és hora de ficció, sinó de dura realitat. I la realitat exigeix unes grans dosis de realisme per administrar la doble crisis, fent els possibles per no perdre un mínim de qualitat de vida, guanyada durant decennis d’esforç. En les imminents eleccions haurem de triar entre ficció i realitat. La ficció ja hem vist com ha acabat. Anem doncs, per la realitat.