En el cas de renúncia, haurien de ser les candidatures independents agrupades, per a obtenir representació comarcal, les que s’haurien de tornar a pronunciar. Mentres aquest supòsit no es doni, no hi ha cap alternativa. I vull recordar que en aquest cas no es pot parlar de transfuguisme perquè no hi hagué cap compromís preelectoral, per part de les candidatures. Ni a nivell municipal, ni a nivell comarcal.