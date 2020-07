La situació seria greu, si no fos, per la incapacitat total de fer-hi front amb un mínim de rapidesa i eficàcia. No tenim govern, pròpiament dit. Tenim uns consellers i conselleres, batallant per situar-se en el millor lloc possible, de cara a les properes eleccions al Parlament. I uns partits de govern que batallen per guanyar un a l’altre, i deixar per a després l’acció de governar.