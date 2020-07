El preocupant del cas, és la inconsciència d’uns joves, sí, però la despreocupació d’uns pares, que no vigilen aquests comportaments o que no pensen en el perill. Una suposada mare, feia viatges amb alguns dels joves, no sé si per portar-los cap a Berga, o cap a altres vehicles, però en cap moment va aparèixer per saber què passava.