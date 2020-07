Governar és prioritzar, si no té diner per a mantenir i incrementar serveis mèdics, que retalli d’altres indrets. Té a TV3, un bon lloc, on fer retallades contundents. Allà hi ha 2.356 treballadors. Pot perfectament reduir en mil, els llocs de treball i destinar els diners a crear mil noves places de professionals sanitaris. També té partides disponibles si estalvia en Exteriors, o en un centenar d’organismes, consorcis, i entitats, ben poc indispensables pel funcionament del país. No es pot consentir tenir centenars de centres mèdics, tancats, enviant la gent a fer quilòmetres, per una visita o una simple analítica. Si en Educació es mobilitzen 370 milions, xifra semblant s’ha de mobilitzar per a Salut / Sanitat. Sinó és així, que no diguin que tenim un govern progressista o preocupat pel benestar dels catalans i catalanes.