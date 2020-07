També hem de reflexionar sobre la contradicció de que alguns pretenguin protestar contra una determinada activitat, que ve regulada, supervisada i controlada per la Generalitat, des del primer moment, i que fins a dia d’avui no ha comportat cap mena d’efecte negatiu sobre el territori i la seva gent. Al contrari. I ho vulguin fer, embrutant el territori, amb guixades i pintades. Francament, una mala manera de que algú pugui tenir cap mena de simpatia per unes accions com aquestes.