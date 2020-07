la Generalitat

Per reblar el clau,, amb la seva mala gestió, ha arribat a un immens deute que no li permet finançar el PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya). Un pla d’ajuts, destinat als municipis de tot el país, que permetia, rebre finançament per a obres d’infraestructures, equipaments i serveis. Fa sis anys que es va suspendre per no tenir diner disponible. Aleshores, doble discriminació de tots els municipis , fora de la província de Barcelona, concretament 636. Tots aquests, han de mal viure amb molts menys recursos que els altres, malgrat estar en el mateix país. Curiós país el nostre, en que el govern demanté un sistema clarament discriminatori, sense fer res per compensar els desequilibris. Molts sermons i declaracions, però els dos partits que governen el país, son els que son, i si tenen diner per segons quins temes, n’haurien de tenir per a recuperar el PUOSC i facilitar recursos als ajuntaments, sobretot als més petits, com per poder fer front a les necessitats dels seus ciutadans. Aquesta és la situació, aquesta és la realitat.