Els que ara hi son, han estat incapaços de fer-ho, i no tenen ni la preparació ni les mans lliures per dur-ho a terme. Hem estat en mans mediocres que han actuat mediocrement. El resultat el tenim a la vista, amb tota mena de vectors negatius. Es impensable continuar per aquest camí, i d’aquí que s’hagi de fer confiança en algú d’eficàcia provada. En un moment especial com el que vivim, s’han de trencar rigideses de partit, i buscar la persona més adequada. I no és que una sola persona pugui resoldre-ho tot, però en tots els moments històrics, tenir al davant la persona indicada, ha estat la solució per sortir de la crisis. El treball ha de ser col·lectiu, però comandat, coordinat i impulsat per algú que tingui les idees clares, la preparació necessària, i la llibertat de moviments com per fer el que calgui, agradi o no al partit, en el que milita, o en altres de propers. El moment ho exigeix, i l’embat no accepta demora. En poques setmanes tindrem a les mans el nostre destí. Serà el moment de prendre una opció històrica. No s’hi valen més contemplacions.