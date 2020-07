Dic això, a la vista de les polèmiques, que segueixo pel Diari de Terrassa, i que em traslladen a episodis que he viscut personalment, o he conegut en altres llocs i altres circumstàncies. He rebutjat sempre aquestes pràctiques que mai he fet servir en els meus quaranta anys de vida política activa, però que he patit, via anònims, rumors, xafarderies, denúncies sobre fets inventats, acusacions , etc.