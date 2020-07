Si la nòmina ha estat i és nombrosa per la banda socialista, per raó de participar en els governs centrals, no limitem aquesta presència a aquest partit, i mirem per la banda de la dreta. Hem tingut representants en els governs del PP, a personalitats com Josep Piqué, en el ministeri d’exteriors, o Anna Birulés, Eduard Punset, i Federico Mayor Zaragoza en altres ministeris, així com ben recentment a Dolors Montserrat. Poso noms del màxim nivell, però a tots aquests caldria sumar-hi el de càrrecs inferiors, però molt rellevants com Secretaris d’Estat, o Directors Generals.