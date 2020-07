Els partits de govern volen fer oblidar els milers d’empreses fugides cap altres territoris, fent creure que varen ser simples decisions preses precipitadament, i que algun dia ja tornaran. De moment, ben poques ho han fet, i uns quants milers, es queden on son, oimés quan veuen que per aquí, alguns no han pres nota dels motius pels quals varen marxar. Tampoc es vol pensar en les que hem perdut. Mai ho sabrem del cert, però l’Agència Europea del Medicament, es va perdre, i com ella segur que altres, potser no tant importants, però de mica en mica s’omple la pica, i poc a poc, anem buidant el got. Venen temps molt complicats, molt. Més que mai convé seguretat i seriositat en l’acció de govern, de manera que les activitats i inversions vegin un camí planer per fer vida. Si algú creu que pot tornar a temps passats, viu en un altre món. No hi ha cap possibilitat de trencar la legalitat i emprendre el camí cap un pedregar. Som una gran majoria els que no ho volem.