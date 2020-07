Estem de nou, amb la reacció típica, de reclamar per una banda grans progressos en mesures medi ambientals i d’ús dels recursos naturals i ecològics, però no, a casa meva. No en el meu pati ni en el meu entorn. Aneu a un altre lloc. On ? Allà on sigui, però aquí no, perquè tenim un territori bonic, venen molts turistes, tenim cases de turisme rural, seria una llàstima veure aerogeneradors per damunt dels pins....