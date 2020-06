Vaig anar, un grapat d’anys, a escoles cristianes i ,sempre m’ha produït indignació el predicament del valor del sofriment. Sembla que qui no sofreix no té dret a anar al cel, i tota acció que porti a eliminar el sofriment estèril i innecessari, sigui pecat. Respecto i respectem els creients, però enlloc està escrit que el sofriment hagi de ser la via necessària per culminar una vida. Es lògic i és humà, no voler patir quan la vida s’acaba i no hi ha remei possible. La Llei en tramitació ,exposa les prevencions que es prenen per evitar decisions precipitades, o preses per altres persones.