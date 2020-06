Pertoca, doncs, a la Generalitat, justificar aquesta autorització. He de dir que lamento la decisió perquè no la trobo necessària ni convenient. El paisatge és, i en el futur encara més, un valor molt preuat. El Lluçanès té un paisatge esplèndid. Com per poder-ne viure en el futur si les coses es fan bé, en uns moments en que s’han destrossat centenars de milers d’hectàrees en altres zones del país, edificant per tot arreu, sense prou espais per a respirar com tenim aquí. Tenim una “ferida en el paisatge” difícil d’encaixar i difícil de curar. M’agradaria saber els arguments per haver concedit aquesta autorització quan per altres instal·lacions i serveis, la Generalitat és altament rigorosa.