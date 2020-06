Es el que creuen els promotors del nou partit. Persones amb un llarg currículum, en diversos partits i institucions del país, com per poder plantejar una nova via, molt diferent, de la dels partits independentistes. Una via catalanista pròpia, destinada a obtenir el màxim d’autonomia, en el marc d’una Espanya federal. De fet, el PNB, no s’ha llençat mai, en cap moment, a imitar la deriva independentista, perquè no l’ha considerada viable, i ha anat per la via de l’ampliació de l’autogovern. El resultat, el tenim ben a la vista. Li ha anat molt bé.