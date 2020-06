Molta gent creu que això va amb el càrrec o amb el sou. Molts ignoren que la majoria de càrrecs municipals, de pobles petits i mitjans no cobren res, per la feina que fan. I la feina pot ser immensa i complicada. En aquests casos, sense vocació de servei, no hi ha eficàcia. El coneixement del municipi i la seva gent, esdevé fonamental a l’hora de no oblidar ningú. Tenir a tothom localitzat, saber la situació econòmica, de salut, de vivenda, familiar...de tots i cadascun dels habitants, és essencial per a poder intervenir en cas de necessitat.