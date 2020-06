I aquests plans d’actuació, degudament coordinats pels consells comarcals, diputacions i altres organismes, poden tenir efectes multiplicatius. Sumant els esforços de tots ells, es poden aplegar recursos molt importants, com perquè totes les empreses i autònoms , tinguin la seva oportunitat. Si hi ha feina, hi ha sortida. El que pertoca és mobilitzar els estalvis, i la capacitat d’endeutament, per fer-ho realitat. I només ho poden fer, els qui han sabut gestionar. En aquest apartat, el govern de la Generalitat no hi pot entrar, perquè no disposa de cap capacitat inversora. Per això, convindria conèixer la situació, abans de fer propostes ,sense cap viabilitat.