El conflicte de Canàries, provenia d’ un acord de l’Ajuntament de Sta. Cruz de Tenerife, per exhibir la bandera de set estrelles verdes, com una alternativa ,a la oficial de Canàries. La sentència deixa clar que ni que un Consistori voti a favor d’un determinat símbol o bandera, no dona dret al seu ús, per quan un acord municipal, mai pot invalidar una llei superior que defensa els drets de tots els ciutadans, i no d’una part. En aquest cas, l’acord és nul de ple dret i queda invalidat per l’existència d’una legislació general que obliga a totes les parts.