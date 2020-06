Algú ha de dir prou a rebregar la legalitat, per no dir, posar-la al seu servei. El mateix passa en el tema de banderes, a la façana de la casa que representa a tots els ciutadans del poble o ciutat. Posar-hi símbols no oficials, suposa vulnerar la legalitat i convertir la màxima institució, en una representació sectària i partidista. Si algú creu que hi pot posar un símbol seu, perquè no posar-ne el d’un altre. Si algú creu que hi ha d’onejar la bandera del Barça, perquè no una del Reial Madrid, de l’Espanyol o del Betis ?