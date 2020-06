Fins aleshores, la via habitual per esdevenir socorrista aquàtic, era seguir uns cursos de caps de setmana, organitzats per Creu Roja o per la Federació Catalana de Natació, amb prou intensitat i professionalitat com per a garantir la seguretat en les piscines de tot el país. El canvi de normativa, va trencar aquesta via d’accés, i ha motivat una enorme escassetat de professionals, fins el punt d’esdevenir impossible, la contractació pels mesos d’estiu.